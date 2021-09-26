(Özel) Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı

Levent’te takip ettikleri bir aracı durduran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün kol saatinin çalışmadığını fark etti. Saatin mıknatısla tutturulmuş arka tarafını açan polis, içerisine gizlenmiş satışa hazır kokain ele geçirdi. Polisi bile şok eden olayda araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.
Mıknatıslı kol saatinden kokain çıktı
Aramalar esnasında Beşiktaş polisi, sürekli olarak saatine bakan sürücü Vedat S.’nin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi. Bu sırada saatin çalışmadığını anlayan polis, saati alarak incelemeye başladı. Yapılan incelemede saatin arka kapağının mıknatıs yardımıyla tutturulduğunu belirleyen polis, kapağı çıkartınca şaşkına döndü. Polis saatin içinde 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi. Araçta başka bir saat daha olduğunu gören polis, onun da aynı sistemle kapatıldığını ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi polis merkezine götürülürken, araç detaylı arama için otoparka çekildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.