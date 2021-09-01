(özel) Küçükçekmece’de feci kaza: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de, hızlı olduğu ileri sürülen otomobil sokak kesişiminde başka bir otomobille çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle Kurtuluş’un kullandığı otomobil takla atarak, ters dönerken, Güreşçioğlu idaresindeki otomobil ise bahçe duvarına çaparak durabildi. Kazada sürücü Abdulaziz Kurtuluş ağır yaralanırken, diğer sürücü yara almadan atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.