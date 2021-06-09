(ÖZEL) Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de kargo şubesine girmeye çalışan maskeli 3 şüpheli, alarmın çalmasıyla bir şey çalmadan kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık girişimi kameralara yansıdı.
Komşular, olayı fark ederek polise haber verdi. Komşuların bağırması ve alarmın çalmasıyla içeri giremeyen hırsızlar, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Maskeli şahısların hırsızlık girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.