(Özel) Sancaktepe’de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı

Sancaktepe’de cadde üzerinde aşırı hız yapan lüks otomobil sürücüsü, caddeye giriş yapan başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunda kırıklar oluşan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Kaza anına ilişkin konuşan Mustafa Yılmaz, “Kaza anında buradaydım. Beyaz araç karşı sokaktan geliyordu. Ana caddeden gelen lüks araç, hızlı olduğu için duramayınca diğer otomobile çarptı. BMW araç sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırdılar diğer araç sürücüsünde ise bir şey yok” diye konuştu.