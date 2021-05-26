(ÖZEL) Taksim’de kavga kamerada

Taksim’de sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı.

(ÖZEL) Taksim’de kavga kamerada
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Taksim’de sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı.

Sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yere düşen gence, seyyar satıcılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı bazı vatandaşlar filim izler gibi izlerken, bazılarının da araya girmesiyle seyyar satıcılar olay yerinden gitti. Yaşanan o anlarda saniye saniye kameraya yansıdı.
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