Pendik Kaymakamlığından Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama

Pendik Kaymakamlığı Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğünü belirtti.

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bugün saat 11.10 sıralarında yer alan Aydos Ormanında yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine hemen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir. Toplam 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.