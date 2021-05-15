Pendik’te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti

Pendik’te kolonya içtiği öğrenilen yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirdi.
Komşuları Ersin Kurban, “Binamızda oturan Türkmen uyruklu 2 kardeş kolonya içmiş. Hayatlarını kaybetmişler. Yaklaşık 1 senedir bizim binada oturuyorlardı. İnşaat işinde çalışıyorlardı. Kimseye bir zararları yoktu, kendi hallerinde çalışıyorlardı. Çok üzüldük. Bundan 1 hafta önce de bir yakınlarını kaybettiler, ondan dolayı çok üzgünlerdi” diye konuştu.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.