Polisten kaçak cep telefonu operasyonu: 10 binin üzerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 9 şüpheli yakalandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 10 bin 634 kaçak cep telefonu, 8 bin 649 tuşlu telefon bataryası, bin 292 adet akıllı telefon ekranı ile 520 adet tablet ekranı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira civarında olduğu ifade edilen kaçak telefonlar ile ilgili 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, ele geçirilen telefonların Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.