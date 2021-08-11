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Sancaktepe’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sancaktepe’de cadde üzerindeki dört yola kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Sancaktepe’de cadde üzerindeki dört yola kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan’da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet Kütükoğlu yönetimindeki 34 BMB 642 plakalı Peugeot marka otomobil, dört yol ağzına geldiği sırada Hüseyin Remzi Karslıoğlu kontrolündeki Ford marka 34 JA 7888 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Remzi Karslıoğlu araç içerisinde yaralanırken, Muhammet Kütükoğlu kazayı yara almadan atlattı. Otomobil içerisinden vatandaşlar tarafından çıkarılıp kaldırıma oturtulan Karslıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hangi otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etmek için inceleme başlattı.
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