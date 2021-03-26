Sarıyer’de ormanlık alanda intihar

Sarıyer’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi ailesine not bıraktıktan sonra tabancayla intihar etti.
Not bırakıp intihar ettiÇalışmalar sonucu, isminin Serkan Ü. (42) olduğu belirlenen şahsın psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Serkan Ü.’nün intihar etmeden önce evden çıkarken ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Serkan Ü.’nün cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.