Selfie meraklısı hırsızlardan biri yakalandı

İstanbul Avcılar’da, bir telefoncu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, baktığı telefonlarla selfie çekilerek iş yeri sahibini oyalarken arkadaşı 3 telefon çaldı. Telefonla selfie çekilen 2 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alınırken, kimliği tespit edilen diğer hırsız için de çalışma başlatıldı.
Yüksek çözünürlüklü fotoğraf sayesinde şüphelilerin yakalanması için araştırma yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin aynı caddede bir iş yerine daha girdikleri tespit etti.
Hırsızların gittiği iş yerine giden polis ekipleri, Türk vatandaşı Şevki Y., isimli vatandaş, şüphelilerden hırsızlığı yapan kişinin burada bulunduğunu söyledi. Yapılan incelemede polis, kimlik ve pasaportunu çıkarıp gösteremeyen Türkmenistan uyruklu Rahmankul B.’yi gözaltına aldı.Zanlı verdiği ifadede, selfie çeken arkadaşının da Türkmenistan uyruklu Oraz M. olduğunu, arkadaşının nereye gittiğini bilmediğini ileri sürdü. Çaldıkları üç telefondan birisinin satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki işyerinde bulunduğunu söyleyerek, telefonları teslim etti. Zanlının gözaltındaki ve onu yanında bulunduran kişinin sorgusu sürerken, selfie çektiren şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.