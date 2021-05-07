Silivri’de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

Silivri Kınalı mevkiinde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Silivri’de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın
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Silivri Kınalı mevkiinde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Silivri Kınalı Mevkiinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’den olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 18:48
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