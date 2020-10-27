Şişli’de 2 Ekim’de bandrolsüz içki satılan bir dükkanda ve yine yakın bir yerde depo olarak kullanıldığı belirtilen yerde yapılan aramalarda, bin 243 şişe toplamda 1110 litre bondrolsüz sahte içki ele geçirildi. Yakalanan H.Ö. isimli şüpheli kaçakçılık su

Şişli’de 2 Ekim’de bandrolsüz içki satılan bir dükkanda ve yine yakın bir yerde depo olarak kullanıldığı belirtilen yerde yapılan aramalarda, bin 243 şişe toplamda 1110 litre bondrolsüz sahte içki ele geçirildi. Yakalanan H.Ö. isimli şüpheli kaçakçılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.