Şişli’de 8 katlı apartmanda yangın paniği

banner4243

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Şişli’de 8 katlı apartmanda yangın paniği
banner3909

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak’ta bulunan 8 katlı bir apartmanda çıktı. Dumanlar binanın tüm katlarını sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan binanın etrafındaki mahalle sakinlerini uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen yaşlı bir adama oksijen verildi. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe...
  1. POLİTİKA

banner3974

banner3552

banner4323

banner3841