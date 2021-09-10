Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi

Şişli’de ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal’ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mithat Topal ve ona yardım eden Rahim M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.