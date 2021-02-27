Şişli’deki yaşı küçük hırsız kamerada

Şişli’de el çabukluğuyla milletin çantalarından telefonları çalarak kayıplara karışan küçük hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Küçük hırsız adli makamlarca serbest bırakılırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine geçtiğimiz yıl Ekim, Kasım ve Aralık ayında meydana gelen 4 farklı ‘açıktan hırsızlık’ ve ‘yankesicilik’ suçlarıyla ilgili hareket geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, hırsızın yaşı küçük olduğunu ve kimliğinin B.T. olduğunu belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli B.T. 19 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız B.T., adli makamlarca serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.