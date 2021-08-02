Soğanlık’ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesinde akıl almaz kaza yaşandı. İddiaya göre, Eve erken gitmek için ters yönde seyir eden açık kasa kamyonet ile kendi güzergâhında seyir halinde olan hafifi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araç sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Kazaya karışan araç sürücüsünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi
Yaşanan kazanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçlarda büyük çapta hasar oluşurken; Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinde inceleme başlattı.Görgü Tanığı Cihan Küçükkol, “ Bir ses geldi sese gelip baktığımızda kaza olmuştu. Araçların içinde sıkışan sürücüler vardı. İtfaiye ve Ambulans geldi sıkışan sürücüleri çıkardılar. Ambulans ile hastaneye götürdüler “ dedi.