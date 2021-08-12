Sultangazi’de kedi kurtarma operasyonu

İstanbul Sultangazi’de bir aracın altına 3 yavru kedi girdi. Kedilerin ikisini kurtaran itfaiye ekipleri, kalan birini kurtarmak için aracın bazı parçaların sökülmesi gerektiğini söyleyince, otomobil sahibi ile tartışma yaşadı.

Sultangazi Cebeci mahallesi 2451 Sokakta park halinde bulunan bir aracın altına çevredeki vatandaşlar sokak kedisinin yavrularını taşıdığı fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 yavru kediden 2 sini çıkardı. Ancak, 1 tanesi ise yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunduğu yerden bir türlü çıkartılamadı. Yavru kedinin kurtarılabilmesi için aracın bazı parçalarının sökülmesi gerektiğinin belirtmesi üzerine otomobil sahibi Nihal Mavi aracının zarar görmesini istemediğini ve bu duruma izin vermeyeceğini belirtti. İtfaiye ekipleri ve Nihal Mavi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bu durum karşısında itfaiye ekipleri izin verilmediği takdirde bir şey yapamayacaklarını belirterek bölgeden ayrılınca Nihal Mavi ise aracının altına yatarak yavru kediyi bulunduğu yerden kendisi çıkardı o anlar ise kameraya yansıdı.