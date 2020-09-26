banner3088

Taksi Durağı’ndaki silahlı çatışma anı amatör kamerada

ESENYURT’TA TAKSİCİLER ARASINDA YOLCU MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN VE 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE SONLANAN SİLAHLI KAVGA SANİYE SANİYE AMATÖR BİR KAMERAYA YANSIDI.

Taksi Durağı’ndaki silahlı çatışma anı amatör kamerada

Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonlanan silahlı kavga saniye saniye amatör bir kameraya yansıdı. Vurulan bir taksicinin yere düştüğü görülen görüntülerde bir başka taksicinin ise yere düşen arkadaşının silahını alarak çatışmaya devam ettiği görülüyor.

Esenyurt Meydanı’nda sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, taksicilerin kavga etmesi, silahların sıkılması ve yere düşen yaralılar görülüyor. Silahların sıkıldıktan sonra bir taksicinin yere düştüğü görülen görüntülerde bir başka taksicinin ise yere düşen arkadaşının silahını alarak çatışmaya devam ettiği görülüyor.

Görüntülerde, bir taksicinin arabaya yaralı halde araca binmesi de yer alıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sait Karafırtınalar: “Takım iyi sinyaller verdi”
Sait Karafırtınalar: “Takım iyi sinyaller verdi”
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197