Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında, Taksim Meydanı’nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanı’nda oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda narkotik köpekleriyle didik didik arama yaptı. Araç içerisinde bulunanlara GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerde ise üst araması yapıldı. Öte yandan Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.