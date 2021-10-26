Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde yed-i emin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde yed-i emin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 10 şüpheli şahsın adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, bir adet tüfek, bir adet kuru sıkı silah ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili olarak, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve 6136 skm suçlarından” soruşturma başlatıldı.