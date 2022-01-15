Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolun’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon yol kenarındaki araziye devrildi. Meydana gelen kazada burnu bile kanamayan sürücü, savrulan tomrukların üzerine oturarak kara kara düşündü.

Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Karayolu Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan S.H. idaresindeki 54 BB 481 plakalı BMC marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Meydana gelen kazada burnu bile kanamayan sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, durum jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaza sonrasında yara almadan kurtulan sürücü, savrulan tomrukların üzerine oturarak kara kara düşündü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

(OK-MU-