Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu’nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Cüceloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de eve gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve adli tabip de incelemelerde bulunmak üzere Cüceloğlu’nun evine geldi. İlk değerlendirmelere göre Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cüceloğlu’nun ölüm haberini alan yakınları da Akatlar’daki evine gelmeye başladı. Cüceloğlu’nun cenazesinin evdeki incelemelerin ardından morga kaldırılması bekleniyor.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke’de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli’de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Cüceloğlu, ABD’de Illinois Üniversitesinde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı. Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesinde görev alan Cüceloğlu, Fulbright bursu ile Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak 1 sene görev aldı.

1980-1996 yılları arasında ABD’deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesinde görev yapan Doğan Cüceloğlu, Türkiye’de seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 1990’dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren, kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.