Üsküdar’da korkutan yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı

Üsküdar’da buzdolabından çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangının çıktığı dairede yaşlı kadın ve kızı mahsur kaldı. İtfaye ekipleri yaşlı kadın ve kızını merdiven aracıyla bulundukları daireden çıkardı.
Olaya şahitlik eden Ahmet Aydınlık, “Biz sokakta duruyorduk siyah dumanlar gelmeye başladı, dumanın nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık ki sokağın sağ tarafındaki evden simsiyah dumanlar çıkıyor. Biz müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık. Daha sonra zaten itfaiye geldi. Şükürler olsun ki kimseye bir şey olmadı.” dedi.