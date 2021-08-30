Üsküdar’da korkutan yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı

Üsküdar’da buzdolabından çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangının çıktığı dairede yaşlı kadın ve kızı mahsur kaldı. İtfaye ekipleri yaşlı kadın ve kızını merdiven aracıyla bulundukları daireden çıkardı.

Yangın saat 24:00 sıralarında Üsküdar Selamiali Mahallesi Söz Ebesi Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı kadın ve kızının kaldığı evde buzdolabının kablosundan çıkan yangın aleve dönüştü. O esnada sokakta bulunan vatandaşların olayı itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın ve kızı itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı. Kurtarılan yaşlı kadın ve kızı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olaya şahitlik eden Ahmet Aydınlık, “Biz sokakta duruyorduk siyah dumanlar gelmeye başladı, dumanın nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık ki sokağın sağ tarafındaki evden simsiyah dumanlar çıkıyor. Biz müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık. Daha sonra zaten itfaiye geldi. Şükürler olsun ki kimseye bir şey olmadı.” dedi.