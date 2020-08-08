Üsküdar’da Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Üsküdar’da seyir halinde bir otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde hareket eden hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Üsküdar’da 15 Temmuz Köprüsü istikametinde Ataşehir, Ünalan ayrımı mevkinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 34 CZL 772 plakalı otomobil sürücüsü 15 Temmuz Köprüsü istikametinde Osman Türk’e ait 34 PY 5273 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Otomobil’de bulunan 2 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazada ölen olmazken 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazaya karışan hafif ticari araç sahibi Osman Türk’ün arkadaşı İlker Karaçelik, “ Osman ile yaklaşık bir saat önce beraberdik. Kaza yaptıktan sonra bizi aradı. Olay yerini tam tarif edemedi. Osman’ın aracına arkadan çarpmışlar, diğer sürücü hızlıymış. Durumu nasıl bilmiyorum. Allah can sağlığı versin, geçmiş olsun” diye konuştu.