Yağış kaza getirdi

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Parkköy mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri ile Abdullah Ü.'nün kullandığı ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Ü. Araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü Abdullah Ü. sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021, 21:01