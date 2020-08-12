Bugün yeniden İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Salkım, Övüç hakkında ek şikayette bulundu. Ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede, Övüç’ün adres bilgilerini sosyal medyada ifşa ettiğini belirtti. Salkım, uzaklaştırma kararı aldırdığı Seyhan Soylu’nun da bu tedbire uymadığını belirterek, Aile Mahkemesi’ne zorlama hapis talebinde bulundu.
Yeşim Salkım, Övünç ve Sisi’yi savcılığa şikayet etti
SANATÇI YEŞİM SALKIM, ADRESİNİ YAYINLAYAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.
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