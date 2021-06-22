Bağcılar’da su satan çocukla ilgili çektiği videodan sonra büyük tepki toplayan Azerbeycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında mahkeme yakalama emri çıkardı.
Sanık avukatı, “Müvekkilim yurt dışında da faaliyet gösteren bir youtuberdır. En azından yurt dışındaki çekimlerini yapabilmesi için adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Sonuçta annesi Türk vatandaşı olmuştur” dedi.Savunmadan kaçtığı için ifadesi alınamayan YouTuber Fariz hakkında mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması için yakalama emri çıkardı. Sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması istemini de reddetti.