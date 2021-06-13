Zeytinburnu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa taksi çarptı

Zeytinburnu’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa taksi çarptı. Yaralanan engelli vatandaş hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi üzerinde yaşandı. Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa caddede seyreden taksi çarptı. Taksinin çarpmasıyla yere savrulan engelli vatandaş yaralandı. Kazanın ardından yaşananlar ’Kazasız Kul Olmaz’ ekibinden Zahrettin Çelik tarafından görüntülendi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.