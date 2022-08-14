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AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'deki Starbucks'da tekme tokat kavga çıktı. Müşterilerin gözü önündeki kavgayı güvenlik güçlükle ayırdı.

AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga
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Olay, Esas Holding’e ait 41 Burda AVM’de meydana geldi. AVM içinde bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks’ta iki grup henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma bir anda tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Müşteriler korku dolu gözlerle dakikalarca süren kavgayı izledi. Bazı müşteriler ise hemen kahveciden ayrıldı. AVM güvenliği kavgaya müdahale etti. Kahvecinin kapıları kilitlenirken, bir grup camları tekmeledi.

Olay anını ise vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

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İHA
Editör

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