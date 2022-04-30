Avrasya Tüneli'nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açıldığına dikkat çekti ve motosikletlerin tek yön geçişinin gündüz tarifesinde 20,70 TL, gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirileceğini duyurdu.

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  • 30.04.2022 11:04
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:36
Avrasya Tüneli'nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak belirlendi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli’nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açıldığına dikkat çekti ve motosikletlerin tek yön geçişinin gündüz tarifesinde 20,70 TL, gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin motosiklet sürücülerine açılmasıyla ilgili detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiği anımsatılarak, tünelin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiği, İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlattığı kaydedildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış töreninde motosiklet sürücülerine müjdeyi verdiği anımsatılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıstan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.

Motosikletler için kötü hava koşullarında güvenli bir alternatif olacak

Avrasya Tüneli’nin özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçişinde alternatif olacağına işaret edilen açıklamada, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacağı ifade edildi. Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.”

İHA

SHA Editör
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