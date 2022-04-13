Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı'' dedi.

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  • 13.04.2022 12:06
  • Güncelleme: 13.04.2022 12:53
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ’’BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı’’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul’un dünkü rekor kapanışıyla ilgili tweet attı. Bakan Nebati paylaşımında, ’’BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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