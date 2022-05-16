Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileriyle enflasyonla mücadelede vatandaşları rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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  • 16.05.2022 15:50
  • Güncelleme: 16.05.2022 17:04
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileriyle enflasyonla mücadelede vatandaşları rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ’Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete’ programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati sosyal medya hesabından toplantıyı değerlendirdi. Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz".

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İHA

SHA Editör
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