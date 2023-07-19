Bakan Yerlikaya: 'Cilo Buzulları'nda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi yaralı kurtarıldı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 kişi için yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 'Cilo Buzulları'nda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi yaralı kurtarıldı'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 kişi için yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkari Cilo Buzulları Bölgesi’nde doğa faaliyeti yaparken buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 vatandaşımız için; Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz (JAK), AFAD, UMKE ve diğer gönüllü arama kurtarma timleri 2 gün süren ortak bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 vatandaşımız ise helikopter ile hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.