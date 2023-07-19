Marmara'nın en büyük yaylasında çadır kurmak yasaklandı

Bursa’nın Keles ilçesinde bulunan ve Marmara’nın en büyük yaylası olan Kocayayla’da çadır kurmak yasaklandı.

Türk tarihinin sembol şehirlerden biri olan Bursa’nın Keles ilçesindeki Kocayayla’da 6. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği çerçevesinde, ’55. Keles Kocayayla Kültür Şenliği’ düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan şenliklerde yaşanan yoğunluktan dolayı alınan kararla gereği, vatandaşlara çadır kurmak yasaklandı.

Piknik yapmak için ve etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşların kurulan çadırlardan dolayı mağduriyet yaşamaması 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde piknik ve mesire alanında orman bölgesinde çadır kurmasına izin verilmeyeceği açıklandı.