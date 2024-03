Balcıoğlu: Anketler sokak

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, seçim kampanyası ile ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

Sevginar Sali: Seçim çalışmaları nasıl gidiyor?

Bora Balcıoğlu: Her şey yolunda.Özellikle hani vatandaş bazen bize “Yoruldunuz”diyor ya, inanın yorulmak hiç yok. Tam tersi sokaktan, vatandaştan aldığımız enerjitüm yorgunlukları unutturuyor, motivasyonumuzu arttırıyor. Her şey çok iyi gidiyor.

“BİR PROBLEM OLDUĞUNU SANMIYORUM”

Sevginar Sali: Bora Balcıoğlu aday olduktan ve seçim kampanyasını başlattıktan sonra CHP'nin diğer aday adayları ve bazı belli başlı isimlerini Bora Balcıoğlu'nun yanında neden göremiyoruz?

Bora Balcıoğlu:Biz hepsiyle görüşüyoruz. Bir problem olduğunu sanmıyorum. Her konuda arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Özellikle bir hiyerarşi vardır biliyorsunuz partimizde.Ben onu çok önemsiyorum ve partimizin yapmış olduğu programlara daelimden geldiğince uyuyorum. Sorun yaşamıyoruz, arkadaşlarımız geliyorlar. Ben programlarda görüyorum yani sorun yok. Her türlü davetimizi de yapıyoruzbiz.

“KENDİMİ VATANDAŞIMA VERMİŞ DURUMDAYIM”

Sevginar Sali: Birlik ve beraberliği tam olarak sağladık diyebiliyor mu?

Bora Balcıoğlu:Yaniben sağlandı diye düşünüyorum, çünkü inanın ben o kadar kendimi vatandaşıma vermiş durumdayım ki şu anda. Adaylığım 10 Ocak'ta açıklandı. 10 Ocak'tan bu yana yaklaşık 70 gün geçti. Durdurak bilmeden, yani enerjimi tamamen hemşerilerime verdim, çalışıyorum, diğer noktada birlik beraberlik konusunda ben sorun görmüyorum. Bir de hemşerilerimiz bizi bağrına basmış. Bu benim için çok değerli. Yani Silivri'de 81 ilden yaşayan hemşerilerimizbizi bağrına basmış. Benbu konudaonlara çok teşekkür ediyorum.

“ANKETLER SOKAK”

Sevginar Sali:Kamuoyuna son günlerde yansıyan bazı anket sonuçları var. Bunlarla ilgili düşünceni nedir? Size ulaşan herhangi bir anket sonucu var mı? Onu bizimle paylaşabilir misiniz?

Bora Balcıoğlu:Tabii ki ben o kamuoyuna yansıyan anketleri görüyorum. Sadece gülüyorum. Hiçbir doğruluk payı yok. Çünkü daha önce, hatta işte adaysız, aday bile belli değilken yapılmış anketleri basına, kamuoyuna servis ediyorlar. Bunun hiçbir inandırıcılığı yok. Vatandaşta da yok. Vatandaş da bir karşılığı yok. Anketler sokak, anketler gerçekten dışarıda. Benim elimde de anketler var. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin Planlama Ajansı'nın yapmış olduğu anketler bunlar. Ben,yani iyiyiz iyiyiz, anketlerde…

BALCIOĞLU'NDAN SEÇİM TAHMİNİ

Sevginar Sali: Bir sonuç tahmini alabilir miyiz Bora Balcıoğlu'dan seçime 21 gün kala?

Bora Balcıoğlu: Evet seçme 21 gün kala şunu söyleyebilirim % 59-60'la seçimi kazanıyoruz.

Sevginar Sali:Çok iddialı bir söylem.

15 yıldır aktif olarak siyasettesiniz ve belediye yönetiminde görev alıyorsunuz ilk kez Bora Balcıoğlu'nu bir lider pozisyonunda, CHP'de Belediye Başkanı adayı olarak sahada. Buna uyum sağlayabildiniz mi,benimsediğimiz mi, nasıl gidiyor bu süreç?

“YENİ BİR HİKAYE YAZIYORUZ BİZ”

Bora Balcıoğlu: Evet.Biz inanın artık gençler diyoruz.Gençlere fırsatlar verilince yapamayacakları hiçbir şey yok. 44 yaşında odumve 15 yıldan bu yana da yerel yöneticilik yapıyorum.Meclis listeme baktığınızda 1995'li,93'lü, 94'lü yani birçok genç kadınımız, gencimiz listemizde. Ben de gencim ama geriye dönüp baktığımda bir tecrübe kazanmışım. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım.15 yıldan bu yana Silivri'deki gerek yerel siyasette, gerek kamuoyundaki izlenimlerime dayanarak söylemem gerekirse.Yeni bir hikaye yazıyoruz biz. Ayrıca siyasette her zaman savunduğum bir konu var. Siyaset cesaret, iddia, gönül işidir. Ben bunu böyle sırf laf olsun diye söylemiyorum. 2019'da ben bu iddiamı ortaya koymuştum. İnanın,halka rağmen siyaset olmaz, her zaman dilimden düşmez benim. Ben, halktan aldığım enerjiyle, rüzgarla yola çıkmadım çünkü ben,bugünlere geldim. Sokağın sesiyle hareket ettim ve bu cesareti onlardan aldım.Cesaret onlarla birlikte anlam kazandığı için yeni bir hikaye yazmaya karar verdim.

“DEĞİŞİM GERÇEKTEN EN GÜZEL GELİŞİM”

Görüyorumdeğişim gerçekten en güzel gelişim. 10 yaşındaki çocukta da bu enerjiyi görüyorum, 70 yaşındaki teyze de de... Yani herkes her şeyin farkında…Ve biz onların umutlarına hitap ediyoruz, özellikle sokakta duyduğumda,“Kardeşim yanındayız, evladım yanındayız” sözleri motivasyonumu arttıran, gönülden söylenen bu sözler sözler benim sorumluluğumu da arttırdı.

“KENDİNİZDEN EMİNSENİZ İNANIN BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK”

Bu yeni hikayenin başında da bir liderlik yapma kararı almıştım ben daha 2019'da. Ve ne kadar doğru bir karar aldığımı bugün inanın kesin olaraktescilleniyor ve umut oluşmuş durumdayız. Örnek olacağız inanın duruşumuzla,güzel davranışlarımızla, kullandığımız dille. Silivri'de herkese örnek olacak bir yönetim anlayışını ortaya koyacağız.Kendime çok güveniyorum bu konuda.Hiç kimsenin dışarıda kalmayacağı bir bakış açısıyla bu ilçeyi yönetiriz. Ben de inşallah benim bu duruşum,inşallah başka arkadaşlarımıza da,gençlere de örnek olur.Çünkü siz kendinizden eminseniz inanın başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yani benim yapımı az çok tahmin edebilirsiniz, tanırsınız bilirsiniz. Çok paylaşımcı bir yapım vardır.Böyle “her şeyi ben bilirim”kesinlikle demem zaten başarım da buradan geliyor, paylaşımcıyımdır. Bilmediğim bir konuyu, arkadaşım biliyorsa onunla gurur duyarım. Evet, benim ekibimdeki yol arkadaşım ne kadar güzel temsil ediyor derim. Onun başarılarıyla gurur duyarım ve yolunu açarım.Çünkü görev süremiz belli. 5 yıl. 5 yıl başkan kim? Bora. Arkadaşlarımız kendilerini ifade etsinler, etrafını genişletsinler yani yeteneklerini sergilesinler.Aday olmamda ki en büyük sebep inanın Silivri'deki hemşerilerim. Onlara minnet borcum olduğunu biliyor ve o minnet borcunu çalışarak, onları mahcup etmeyerek, seçimi kazanarak onlara ödemek istiyorum.

Sevginar Sali:Bu yoğun mesaimizde bizim için de zaman ayırdınız için teşekkür ediyoruz.

Bora Balcıoğlu:Ben size çok teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik ettiğiniz için.İyi ki varsınız. Her zaman hemşerilerimize haber alma imkanı sağladığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Yanınızdayız her konuda.