Volkan Yılmaz: Silivri'ye verdiğim en önemli sözü tuttum

Gümüşyaka mitingi ve Seymen kahvehane toplantısı sonrası Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündeme dair sorularımızı cevaplandırdı.

YILMAZ: SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZIN NORMAL ÇALIŞMALARIMIZDAN BİR FARKI YOK

Sevginar Sali: Seymen'deyiz saat 23.00.Başkan Bey kahve toplantısını bitirdi. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları?

Volkan Yılmaz: Vallahi bizim esasında seçim çalışmalarımızın normal çalışmalarımızdan bir farkı yok. Bugün Gümüşyaka'da bir iftar yaptık. Yaklaşık 4.000 kişi katıldı. Orada şahitlik ettiniz, meclis üyelerimiz yer bulamadılar, ayakta iftar açmak durumunda kaldılar. İftar sofraları siyasi konuşmalar yapmaya çok uygun değil. Biz de buna çok dikkat ediyoruz, iftarın bitiminde bir açık hava toplantısı yaptık. Kısa bir toplantıydı. Sonra da Seymen'e geldik.

Bizim en rahat olduğumuz yerler köy kahveleri. Köy kahvelerinde köylüyle, çiftçiyle dertleşmemiz, bir araya gelmemiz, fikir alışverişi yapmamız daha çok bir seçim. Biz sizlerde şahitlik etmişsinizdir veya farkına varmışsınızdır daha çok bir seçim işte oy veya ikna etmekten ziyade, önümüzdeki 5 yıl köylülerle kırsala ne yapmamız gerektiğini değerlendiriyoruz? Neyi planlarız? O yönde bir çalışma yürüttüğümüz esasında. Köylerde 5 yıl zarfında yapmış olduğumuz çalışmalar esasında bizim, önümüzde ışık tutuyor. Hem de köylülerle belli bir samimiyeti oluşturuyor. Hiçbir zaman aramıza hani “Başkan konuşuyor ama işte karnından konuşuyor” veya “Başkan konuşuyor ama seçim için konuşuyor” gibi algılanmayan, tamamen samimi, içten ve içerisinde üst niyet olan, iyi niyet olan, konuşmalardı yapılanlar. Güzel geçti, sıkılmadık, uzun da sürdü. Belki sizleri geç saate kadar tuttuk ama biz köylere geldiğimizde mutlu oluruz.

“KOSKOCA CHP GENEL BAŞKANININ, BİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANIYLA MUHATAP OLMAMASI GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Sevginar Sali: Seçim rutininden çıkartalım birazcık bizi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günler Silivri'deydi ve orada size bir atıfta bulundu dedi ki, “Yakasında parti rozeti takmayarak Atatürkçülerin oyunu almaya çalışıyor”. Bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz.

Volkan Yılmaz: Yorum yapıp yapmama konusunda gidip geliyorum. O günden beri acaba birisi sorarsa ne cevap vermeliyim diye de düşündüm. Cevabım var, çok da güzel cevaplarım var ama ben bir siyasi partinin hele hele Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu,(her ne kadar şu an onun çizgisinde, onun ruhunda, onun anlayışında olmadığını, benim şahsi kanaatim olarak düşünsem de yine de) böyle bir siyasal hareketin genel başkanının bir ilçede, bir belediye başkanını eleştirecek ki haksız bir şekilde eleştirecek olmasını garipsiyorum. Sırf seçimi kazanırım veya aradaki farkı kapatırım mantığıyla koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının, bir ilçe belediye başkanıyla (çok özür dilerim hani kendimi belki hafifleteceğim ama) muhatap olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuya veya bu muhataplığa kendini çekmemesi gerekir diye düşünüyorum ve Özgür Özel'e burada hiçbir cevap vermeyeceğim. Hiçbir şey de söylemeyeceğim. Sırf Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, geçmişine köküne olan saygımdan dolayı sayın genel başkana bir cevap vermeyi düşünmüyorum.

“VOLKAN YILMAZ'IN YAKASINDA ROZET OLMAMASI ONUN EN BÜYÜK SÖZÜYDÜ”

Sevginar Sali: Peki biz soralım, neden Volkan Yılmaz'ın yakasında MHP rozeti yok?

Volkan Yılmaz: Siz sorarsanız tabii ki cevap veririz. Volkan Yılmaz'ın yakasında rozet olmaması onun bu şehre vaat ettiği en büyük ve en iddialı sözüydü. O kadar güzel olmuş ki esasında bu sözünü 5 yıl zarfında tuttuğunu, en büyük rakibi olan siyasal partinin genel başkanı da itiraf etmiş. Ne mutlu bana!

“İÇİ BOŞ BİR ELEŞTİREL BAKIŞ AÇISI”

Sevginar Sali: Peki, genel başkandan belediye başkan adaylarına gelelim. Bora Bey'in kampanya süresince vurguladığı birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi “Biz günü kurtarmak için değil, Silivri'nin geleceğini kurtarmaya yönelik projeler yapacağız”.

Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz?

Volkan Yılmaz: Ne bileyim yani siz ne hissediyorsunuz? Boş lafa nasıl bir cevap vereyim!?Bomboş. Hani söylenmiş olmak için söylenen veya hiçbir muhalefet üretemiyor, icraatlarıyla iş ve işlemleriyle objektif veya spesifik bir eleştirisi olmayanların subjektif, tamamen böyle içine ne atarsan dolacak boş bir eleştirel bakış açısı.

Sevginar Sali: Bu dokunur mu Volkan Yılmaz'ın 5 yıllık icraatlarına?

Volkan Yılmaz: Dokunmaz, komik duruma düşürdü ifadeyi söyleyeni.

“ “BAŞARISIZ, ARSIZ, HIRSIZ, İCRAATSIZ, ESERSİZ, HİZMETSİZ” DİYEMEYENLER BİR ŞEY BULMAK DURUMUNDALAR”

Sevginar Sali: Geçtiğimiz günler Silivri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı adayını ağırladı aynı zamanda. Murat Kurum'un İBB Başkanı İmamoğlu'nu adres göstererek kullandığı bir kelime vardı; Kibir, kibirli. Bu eleştiri size de çok sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle CHP tarafından. Volkan Yılmaz kibirli biri mi neden kibir kelimesi bu kadar sık siyaset sahnemize yer alıyor?

Volkan Yılmaz:Tabi şöyle “başarısız, arsız, hırsız,icraatsız esersiz, hizmetsiz” diyemeyenler bir şey bulmak durumundalar. Volkan Yılmaz'a bir kulp takmak zorundalar ama Volkan Yılmaz'ın bugün kahve toplantısına tanıklık ettiniz. En son yanılmıyorsam Beyciler'de hanımefendilere sabah yaptığımız köy kahvaltısına tanıklık ettiniz. Sokakta görüyorsunuz, her yerde karşılaşıyoruz. Benim çok rahat 7'den 77'ye herkesle çok rahat iletişim kurabilme halim üzerimde hiçbir kibri veya işte egoyu yaftasını tutmaz. Özel yaşamımda da iş hayatımda da kibir en bana uzak olan kelime, başka şeylerle belki eleştirebilirler ama kibir kelimesi Volkan Yılmaz'ın üzerinde durmaz, duramaz.

Benim için kibirli diyenler dik durmaya, bir duruş göstermeye alışık olmadıkları için siyaset sahnesinde her şeyi seçim kazanmak ya da her şeyi seçim kaybetmemek adına her türlü manevrayı yapabildikleri için onu halkla bütünleşmiş veya halk adamı gibi algılıyorlar veya öyle yorumluyorlar ama oportünist ve esasında pragmatik bir düşüncenin yansıması…Abicim, amcacığım, dayıcım, teyzecim ama arkaya döndüğünüzde de hiç. Onlardan uzak jakoben bir anlayışla halktan, sosyal hayattan kopmuş bir şekilde kendi dünyalarında yaşıyorlar. Halktan koptuklarının resmi de işte “Ceketimi koysam kazanırım” dedikleri bir ilçede düştükleri acziyet. Bir şey demiyorum.

“SEÇİMİ KAZANIYOR OLSAM DA ORAN VERMENİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Sevginar Sali: Peki seçim sonucu tahmini alabilir miyiz Volkan Yılmaz'dan.

Volkan Yılmaz: Valla ben geçtiğimiz dönemde her ne kadar tüm anketlerde çok net bir şekilde önde çıksam da bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti'nin, bizim her birinde çok çok net bir şekilde yani hiç bir şeye, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde seçimi kazanıyor olsam da bu konuda bir oran vermenin çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz seçimde size demiştim; seçim anketi sahada olur. Siz gazetecisiniz elinize bir gün mikrofonu alın, 10 dakikanızı sahilde, 10 dakikanızı Yeni Mahalle, 10 dakikanızı Seymen Köyü'nde böyle bir gününüzü geçirin. Hiç anket kovalamanıza da gerek olmaz. Vatandaş size anketi verir zaten.

“USTALIK DÖNEMİMİZİN SİLİVRİ'YE ÇOK İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Sevginar Sali: 2024 seçimlerine insanlar farklı anlamlar yüklüyor kendine göre, Volkan Yılmaz'a göre 31 Mart 2024 yerel seçimin anlamı ne?

Volkan Yılmaz: Valla ben tabii her zaman kendi bulunduğum veya kendi görev ve sorumluluk alanımı daha çok önemsediğim ve üstüne vazife olmayan işlere çok kendime dert etmediğim için, yani Silivri açısından bu sorunuza cevap verebilirim. İstanbul'un, Ankara'nın, işte Mersin'in tabii ki sonuçlarını merak ediyoruz. Takip ederiz ama sonuç olarak ben 5 yılda ayağa kalkmış, doğrulmuş ve artık yürümeye başlamış bir Silivri Belediyesi'nin ikinci 5 yılda, olağanüstü şartlar olmadığı sürece, şahlanış ve yükseliş dönemine işaret ettiğini, ustalık dönemimizin de Silivri'ye çok iyi geleceğine, Silivri'de çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Şimdiden de bütün aday arkadaşlara da başarılar dilerim.

Sevginar Sali: Teşekkür ederiz biz zaman ayırdığınız için

Volkan Yılmaz: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.