Balıkesir'de göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.

Balıkesir'de göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün yapılan operasyonda; 2 organizatör, 2 otomobil, 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 2 organizatörün ve araçlarda yapılan aramalarda 27 bin 905) TL ile bin 800 Euro suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyonda yakalanan organizatörler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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