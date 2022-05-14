Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Silivri Belediye Meclisinin 2022 yılı Mayıs ayı 2. birleşiminin 1. oturumu belediye meclis salonunda gerçekleşti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, 1. birleşimde komisyonlara sevk edilen 10 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Yılmaz ayrıca, 2021 yılı kesin hesabı, Millet Bahçesi Projesi, Fetih Cami Projesi, evsel atıkların toplanması ve balıkçı barınakları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

“2020 YILI SİLİVRİ BELEDİYESİNİN TARİHİNDE İLK BÜTÇE FAZLASI VERDİĞİ YIL OLDU”

Toplantının 10. gündem maddesi olan, “Silivri Belediyesinin 2021 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi” sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz yola çıkarken de belediye başkanlığını devraldıktan sonra da güçlü mali yapısı olmayan belediyelerin hizmetlerinin hep eksik kalacağını ve belediyelerin bu borçluluk yapılarıyla sürdürülebilirliğinin olmadığını ifade etmiştik. İhale edilmeden belediyenin kendi eliyle yapması gereken çöp toplama, sulama, araç kiralama gibi kalemlerin artık belediye eliyle yapılması gerektiğini söyledik. Aksi takdirde Silivri Belediyesinin birçok belediyede olduğu gibi borçlarını ödeyemez durumda kalacağını, bu nedenle daha önceki dönemlerde elindeki arsaları yok pahasına müteahhitlere ödeme olarak kaldığını, bundan hareketle tasarruf tedbirleri alınması, gelirlerin artırılması, takibi, kaynak yaratılması dedik. 3 yıl içerisinde de bir başarı hikâyesine imza attık. Bu başarı birçok belediyeye örnek olacak durumda. Silivri Belediyesi 2018 yılında, eski ifadeyle 173 trilyon 666 milyar 713 milyon gelir elde etmiş. Bunun karşılığında 206 trilyon 178 milyar 213 milyon giderde bulunmuş. Yani Silivri Belediyesi -32.511.499 lira borçlanma ve borcunu artırma gereği hissetmiştir. 2019 yılında görevi devraldığımız ve bütçesi bizim tarafımızdan yapılmayan, son 3 ayın bütçesi de bizim tarafımızdan kullanılmayan 9 aylık performansımız neticesinde, neredeyse denk bütçeye ulaşılmış. Yaklaşık % 1 bütçe açığı ile gelirle gideri dengelemişiz. 2020 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar, almış olduğumuz kararlar meyvelerini vermeye başlamış. 2020 yılında Silivri Belediyesi % 12’ye yakın bütçe fazlası vererek, eski ifadeyle 33 trilyon 751 milyar 345 milyon lira kasasında artı para ve bu parayla da belediyenin biriken borçlarını ödeme gayretine girmiştir. 2020 yılı Silivri Belediyesinin tarihinde ilk bütçe fazlası verdiği yıl, ama 2021 yılı da Silivri Belediyesi adına İstanbul’da bütçe fazlası ve gelir gerçekleştirme rekorunun kırıldığı bir yıl olmuştur. Gelirimizi 353.000.000 lira bütçede tahmin ederken, 527.687.653 lira tahakkuk eden, 433.198.309 lira da gerçekleşen gelir bütçesiyle % 122.72 oranında gerçekleşmiş. Gider bütçemizi de % 97.47 olarak gerçekleştirerek artı 91.714.836 lira, yani Silivri Belediyesi olarak 100 milyon liraya yakın bir bütçe fazlası verdik. 2021 yılındaki bu performansımız 2022 yılında da devam edecek. 2022 yılını atılım ve yatırım yılı olarak ilan etmiştik. Tabi ki ekonomik şartlar ve maliyetler üçe katladı. Biz azmimizden, kararlılığımızdan vazgeçmeden 2022 yılında da var gücümüzle çalışıp, bütçe disiplininden de taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Silivri Belediyesi Türkiye’de ve İstanbul’da bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede tüm kamu borçlarını günü gününe ödeyen belediyelerden bir tanesidir. Bu konuda emek harcayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 10. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“MİLLET BAHÇESİNİN YAPIMINA BAŞLANIYOR”

Başkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, eski stat alanında Millet Bahçesi Projesi yapımına başlanacağını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Millet Bahçemizin ihalesi bitti. Önümüzdeki hafta Millet Bahçesi Projesinin yapımına başlanıyor. Millet Bahçemizin içerisinde; Kıraathane-Kütüphane, Mescit, yaklaşık 4000 m² alanda hizmet verecek bir kapalı yeraltı otoparkı Kültür Fizik Alanı, Tematik Bahçeler, Kaykay Pisti, Etkinlik Çayırı, Ateşsiz Piknik Alanı, Çocuk Oyun Alanı, Biyolojik Gölet, Basket Sahası, Kuru Havuz, Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Spor Alanları, Dinlenme Alanları yer alacak. İlçemizin sosyal, ekonomik, kültür ve sanat yaşamına çok büyük bir değer katacak olan Millet Bahçesi’nin 1 yıl gibi bir sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılması hedeflenmektedir. Bu proje Silivri’ye çok yakışacak. E-5 Karayolunun da yayalaştırılma projesi ile beraber şehrin kuzey ve güneyinin birleştiği çok önemli bir rekreasyon alanını Silivri’mize kazandırmış olacağız. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese Silivrili hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

FETİH CAMİ VE SARNIÇ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Silivri Fetih Cami Rekonstrüksiyonu, Fetih Cami Sarnıcı ve Minaresi Restorasyonu ile Geçici Cami Mimarisi Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Yılmaz, “Her ne hikmetse bu şehirde yıllarca unutulmuş, hiç yanından bile geçilmemiş, kafa yorulmamış ve şehrin önemli alanlarında biz bir şeyler yapma iradesi ortaya koysak, ne hikmetse bu ilçedeki dedikodu mekanizması, bir şeyler yapma yolunda bir iradeyle yola çıkanlara; ‘Camiyi yıkıyorlar, yerine kilise yapıyorlar, sarnıcı kilise olarak ibadete açacaklar.’ gibi hem toplumun hassasiyetini kaşıyıcı, hem bilgi kirliliği yaratıcı ortam oluşturuyorlar. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydum. Fatih Mahallemizde Fatih (Fetih) Camii 1980’lerin başında yapılmış bir caminin olduğu bir alan. Burası 1453’te İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed’in camiye çevirdiği yedi kiliseden birisidir. Mevcut durumda çok büyük bölümü yok edilmiş. İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in bir vakfı olarak Hünkar-ı Şerif Camii adı ile camiye çevrilmiş ve güney yönüne bir minare eklenmiş. Büyük çoğunluğu yıkık olan bu cami ile ilgili elimizde hiçbir belge bulunmamakta. 2019 yılında göreve geldiğimizde Silivri Fetih Camii ve alt kotunda yer alan Sarnıç yapısının ihyası ve kullanıma açılması yönetimimiz tarafından gündeme alındı. Betonarme Fatih Cami dediğimiz ve depremde hasar gördüğü için ibadete kapatıldı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize yıkım yetkisi verildi. Silivri Belediyesi olarak, Fetih Cami Rekonstrüksiyonu, Fetih Cami Sarnıcı ve Minaresi Restorasyonu ile Geçici Cami Mimarisi Projesi ve sarnıcı bir fetih müzesi haline getirme noktasında vakıflardan yetki aldık. İstanbul Valiliğinden de bu projenin yapımı için bütçe aldık. % 90’nını İstanbul Valiliği ödeyecek % 10’unu da Silivri Belediyesi ödeyecek. Bu doğrultuda Belediyemiz tarafından Silivri Fetih Cami ihya edilip kullanıma açılıncaya kadar kullanılacak Geçici Cami’nin projesini hazırlayarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne sunduk. Bu projede bayağı mesafe kat ettik. İnşallah görev süremizi tamamlamadan Silivri’nin tarihi, kültürel mirasına bu projeyi kazandıracağız.” dedi.

“EVESEL ATIKLARI SOKAĞA BIRAKANI BİZE İHBAR EDİN!”

Evsel atık toplanması ve genel çevre temizliği konusuna da değinen Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Bizler yaşanabilir, herkesin gıpta ile baktığı pırıl pırıl bir kent istiyoruz. Bunun için de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Lakin Silivri’nin birçok handikabı var. İstanbul’un en büyük yüzölçümü olan ikinci ilçesiyiz. 18 köy, 7 beldemiz var ve 18 köyümüze tek kuruş almadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kırsal mahallelerimizle ilgili Maliye Bakanlığından ya da İller Bankasından bize verilen bir pay yok. 210 bin nüfusa göre İller Bankasından bir pay alıyoruz ama yıl ortalamasında neredeyse 350 bin kişiye hizmet ediyoruz. Yaz nüfusu zaman zaman 1 Milyona ulaşan bir şehirde yaşıyoruz. Silivri’yi ikinci evi, yazlık evi olarak kullanan herkesin başımızın üstünde yeri var. Lakin evsel atıkların toplanması noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz döneminde evinin mobilyalarını yenileyen ev sahipleri bu eşyaları, bahçelerinden çıkan dal-budakları yol kenarına atıyor. Bu görüntüler hızla artıyor. Bu atıklar Seymen’deki katı atık merkezine kabul edilmiyor. Eyüp ilçesine Kemerburgaz’a taşınıyor. Bir kamyonun Eyüp’e gidip gelmesi 1000 lira. Vatandaşlarımızın bize bildirdikleri evsel atıkların alım maliyeti, yakıt maliyetinin yarısı kadar. Ona rağmen bu şehirde yaşayan insanlar şehrimizi bu hale getirmekten çekinmiyorlar. Bu şehirde yaşayan bütün duyarlı hemşehrilerime ve muhtarlarıma bu atıkları atan kişileri ihbar etmelerini, yaptıkları ihbar sonucunda da bu kişilere ciddi cezalar yazacağımızı duyurmak istiyorum.”

“VOLKAN YILMAZ ‘BALIKÇI BARINAKLARINDAKİ LOKANTALARI YIKIYOR’ DEMEK VİCDANSIZLIK”

Balıkçı barınaklarındaki kaçak yapılarla ilgili 2.birleşimde tekrar açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bu konuyla ilgili pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısında yaptığım açıklamanın ardından önceki belediye başkanlarımız Selami Değirmenci ve Özcan Işıklar bu konuda açıklama yapma gereği hissettiler. Konu çok basit ve açık. Bizim kimseyi suçladığımız yok. Sahilde Küpeşte’den başlayarak balık lokantalarını ve sonrasındaki balıkçı ağlarının konduğu barınakların da bulunduğu alanın tamamı ‘Silivri Balıkçı Barınağı’ olarak tanımlanıyor. Bu alanın büyük ölçüde tamamının yetki ve sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait. Bakanlık ve yasa, balıkçı barınaklarının içerisinde yalnızca balıkçılık faaliyetinin yapılacağını ifade ediyor. Yani tuttukları, avladıkları balıkları satabilecekleri bir mezat yeri ve ağ kurutma odaları olabilir diyor. ‘Buradaki kaçak yapılar belediye eliyle yapıldı.’ dediğimizde biz balıkçı barınağının içerisindeki ağ kurutma odalarını kast etmedik. Balıkçı barınağının içerisindeki kafeleri, çay bahçelerini ve yapılmış olan restoranları kast ettik. Burada Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ‘Balıkçı barınaklarındaki lokantaları, çay bahçelerini yıkıyor.’ demek esasında vicdansızlık. Siz yapılmaması gereken bir yere çeşitli sebeplerle bunları yapmış olabilirsiniz. Ama bunların kaçak yapı olduğu ve belediye eliyle yapıldığı gün gibi ortada. Bu balık lokantalarının hiçbirinden ne belediye ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ecrimisil talep ediyor. Sıfır kira ile o arkadaşlarımız orada balık lokantası işletmeye devam ediyorlar. Bir de kimse kızmasın, gücenmesin buralar öyle 4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan da çıktı. Burada vatandaşlarımızın ucuz balık yeme şansı yok. Bunu ifade eden arkadaşlar herhalde uzun zamandır orada yemek yemiyorlar lüks lokantalarda yemek yedikleri için. Orada halk lokantası olarak tabir edilen lokantaların amacından saptığını herkes konuşacak. Kimse siyaset ve popülizm yapmayacak. Zabıta eliyle yapılan büyümelere ‘dur’ dediğimizde durmadıklarını, aymaz bir şekilde oradaki bütün yeri kapladıkları ortada. En sonunda da yine kendi aralarındaki bir esnafın CİMER’e yaptığı bir şikâyet neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme ve tespitler neticesinde Küpeşte’den başlayarak Öğretmenevi dâhil hepsine yıkım kararı Kaymakamlık marifeti ile bize tebliğ edildi. Burada Silivri Belediyesi’nin bir dâhili olduğu, çay bahçelerini, lokantaları yıkacağını söylemek vicdansızlık. Biz orada biz sosyal hayatın varlığından haberdarız. Ben buradaki balık lokantalarını yıkalım, yakalım demiyorum. Kendileri ile de toplantı yapıp olayın vahametini ve gelen yazıyı gösterdim. Şunu da ifade etmek istiyorum; her problemi çözme gayretinde olduğumuz gibi bu problemi de bizim yönetim anlayışımızla çözüleceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın. Kimse de oradaki esnafı kışkırtıp, kafasında soru işaretleri oluşturup buradan siyasi bir rant devşirmeye kalkışmasın. Bunun işin çözümüne son derece yakınız.” dedi.