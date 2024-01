Başkan Yılmaz: 'Ayrıcalıklı grupların değil Silivri'nin Belediye başkanıyım'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Ortaköy’de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, MHP Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba ve Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman katıldı.

YAMAN: “BAŞKANIMIZ YAPTIĞIMIZ İŞLERDE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, “Bizlere yaptığımız her işte, gerek fikirleri gerek uyarıları ama en önemlisi verdikleri destek için kadınlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerin yaptığı birçok işte desteğini esirgemeyen, birçok hizmete imza atan ve mahallemizde bu güzel kahvaltı programını düzenleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şükranlarımızı sunuyorum. Bu dönem başkanımızdan erkek ve kadınlarımızın ortak kullanabileceği bir kapalı spor salonu istiyoruz” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “ORTAKÖY MAHALLE KONAĞI İLE HİZMETLERİMİZİ TAÇLANDIRACAĞIZ”

Kahvaltı programında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor, böylesine güzel, kalabalık ve bizleri içten bir şekilde misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan muhtarımızın şöyle bir huyu var. Her zaman büyük düşünüyor. Muhtarımız Ortaköy Mahallesi’ne bir kapalı spor salonu istedi. Konuşmaya buradan başlayayım. Kapalı pazar yanında bir piknik alanı, çocuk oyun alanları ve spor alanı yaptığımız alanın hemen arkasında Eski Ortaköy Belediye Başkanımız Erdinç Tabak beyefendinin kaba inşaatını bitirdiği bir binamız var. Orada bir hayırseverimizle görüşürüz. Orada yapmayı düşündüğümüz Selimpaşa Mahalle Konağı içerisinde; kütüphanenin, etüt merkezlerinin, çocuk oyun parklarının, çocuk bakım odalarının, mahalle evinin, kadınların sosyal aktivitelerini yapacağı ama aynı zamanda toplantıların ve spor faaliyetlerinin yapılabileceği, bu mahallede 7’den 70’e herkesin ihtiyacını karşılayacağı bir mahalle konağının sözünü şimdiden verelim. Cenab-ı Allah nasip eder ve sizlerle de destek verdiğiniz takdirde ilk dönemde yaptığımız eserleri bu hizmetle taçlandırırız. Bu şekilde Ortaköyü’müze yeni bir eseri daha kazandırmış oluruz. Silivri Belediyesi olarak göreve gelmeden önce Silivri’ye ne söz vermişsek bugün o söylediklerimizi yerine getirmeye ve eserlerimizi söylediğimiz vaatlerin ilerisine taşımaya devam ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacak diye de bugün gururla, huzurla ve başımızı öne eğmeden sizlerin huzurunda durabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Ortaköy’ün, Kavaklı’nın hasılı bütün belde belediyesinden mahalleye dönüşmüş yani nüfusun 10.000’lerin üzerinde olduğu beldelerimizden spor sahalarının, statların, millet bahçelerinin, oyun alanlarının, parkların ve gençlerimizin eğitimiyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanacağı her tesisin yapılması gerektiğinin altını çizmiştik. ‘Silivri’ye sevdalıyız, biz kazanınca Silivri kazanacak. Biz kazandığımızda Silivri'de kimse kaybetmeyecek ve hep beraber kazanacağız’ demiştik. Hep sizinle, sizin yanınızda, sizin derdinize dertlenecek, sizin sevincinizle sevinecek, gece ve gündüz de hep sizi düşünecek, sizin sorunlarınızla ilgilenecek aynı zamanda da adil, şeffaf, dayanıklı, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını vaat etmiştik. Çok şükür bunların hepsini hayata geçirdiğimizde Silivri’de her şeyin değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Silivri Belediyesi borç harç içinde yüzerken, maaş ödeyemezken, işçisinin ikramiyesini 11 ay geriden öderken, 300 milyon TL borçla boğuşurken bugün Silivri Belediyesinin Allah'a şükürler olsun ki sıkı para politikamız ve tasarruf tedbirlerimiz sayesinde kimseye tek kuruş borcu yok. Bilakis geçmişten gelen 200 milyon TL’ye yakın borcunu ödemiş, kendi ayakları üzerinde duran ve yatırım yapabilen bir belediye haline geldik. Ben kadınlara değer veren, kadınların yönetimin içinde olmasını teşvik eden, onlarla yol yürüyen ve hep sizinle bir yönetim anlayışını benimseyen bir belediye başkanıyım. Ben gittiğim her yerde yüksünmeden söylüyorum. Silivri’ye hizmetkâr olabilmişsem, Silivri'ye bugün hizmet edebiliyorsam bana bu hizmet kapısını aralayan yegâne unsur Silivri’nin güçlü kadınlarıdır. Onun için hepinize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“HALKIN BELEDİYE BAŞKANI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ortaköy’deki hayata geçen hizmetleri anlatan Başkan Yılmaz, “Çok kötü şartlarda, yağmurda ve çamurda insanların pazara dahi gitmekte zorlandığı, hem esnafımızın ıslandığı hem de sizlerin ıslandığı bir pazar yerimiz vardı. Ortaköy’e yakışmaz dedik ve bağışçılarımızla bir kapalı pazar alanı yaptık. Bu kapalı pazar alanında aynı zamanda gelin odası, düğün odası ve bir mutfak da yapalım dedik ve sosyal etkinlik alanı yaptık. İftar yemekleri burada verilsin. Sahurlar, kına geceleri, asker uğurlamaları, nişanlar, düğünler burada yapılsın istedik. Bir tane parkımızın adını Rahmetli Muhtarımız Ferhan Gülan olarak belirledik ve orada yaşattık. Ortaköy’ü sosyalleşme, insanların doğum gününü yapacağı, kamelyalarda oturacağı, çocukların spor yapacağı bir alanı da Ortaköy’e kazandırdık. Silivri’de 6 tane kapalı pazar alanı yaptık. Bunlar Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Değirmenköy ve Yeni Mahalle bölgelerinde yer alıyor. Bu kapalı pazar alanlarını yapmaya devam edeceğiz. Allah hiç yaşatmasın ama bir afette pazar yerleri acil toplanma alanıdır. Ortaköy’de bir futbol stadımız vardı. Yapanlardan Allah razı olsun. Erdinç Tabak başkanımız zamanda yapılmış ama artık kullanılmayan halde ve maçların oynanamayacağı bir hale gelmişti. Burayı projelendirdik ve a’dan z’ye her şeyini yeniledik. Artık İstanbul'daki amatör maçlar dahil hafta sonu burada oynanıyor. Kulüplerimizi burada misafir ediyoruz. Ferhan Gülan parkına gitmekte zorlanan yaş almış büyüklerimizin ve çocuklarımızın rahatça ulaşabileceği, içinde basket sahası, piknik masaları, çocuk oyun alanları ve fitness alanları olan parkı ve otoparkı da inşa ettik. Depremde zarar gören Sezin Öztaş İlkokulunu yıkıp çok kısa bir süre içerisinde yeniden yaptık. Ortaköy Millet Bahçesi düzenleme çalışmaları kapsamında 500 tane ağaç dikimi gerçekleştirdik. Sokak iyileştirme ve yol düzenlemeleri kapsamında; 5.275 ton asfalt serimi, 4.600 metrekare parke taşı kaldırım imalatı, 7.500 metrekare parke taşı yol imalatı, 4.500 metre bordür, 220.000 metrekare yol iyileştirme ve 30.200 metre yeni yol yapımı çalışmalarını gerçekleştirdik. Açık hava sineması, anne çocuk atölyesi, tiyatro, müzik dinletisi, buz pateni başta olmak üzere 11 farklı etkinliği mahalle sakinlerimizle buluşturduk. Ortaköy, Kavaklı ve Selimpaşa Mahallelerinin imar planlarını çözdük ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi (İBB) tarafından onaylattık. Ortaköy planlarımızdaki amacımız kat artışı yapmaktı. Yerleşik olduğumuz köy alanımız artık doldu. Kimse ev yapacak arsa bulamıyor. Yeni planlarımızla kat imarlı artış vererek herkesin bir kat daha ev yapabilmesi için İBB ile uzlaşarak bir kat artışını yapıp tıpkı şehrin merkezindeki gibi aynı kata getirdik. Ortaköy'deki plan bütününü sağladık. Ortaköy'deki yapılması gereken, genişletilmesi gereken yolları ve sosyal donatıları planımıza eşledik. Bu planımız yakında askıya çıkacak. Ondan sonra 1/1.000’lik planlar için ilçemize gelecek. Burada da düzenlemeler yapıldıktan sonra Ortaköy'deki yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için gerekli düzeltmeleri de yapıp bu planı sizlere sunmuş olacağız. Silivri Belediyesi olarak kimseyi kötüleyerek, kimseyi karalayarak ve hiçbir partiyi küçümseyerek siyaset yapmıyoruz. Burada hizmet veriyorsanız bu hizmet eşit, adaletli ve herkese aynı mesafede durmayı gerektiriyor. Biz kişilerin, çıkar çevrelerinin, ayrıcalıklı grupların, baronların değil, halkın belediye başkanı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN KASASI AĞZINA KADAR DOLU”

Silivri Belediyesinin sosyal hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “5 senedir kendimizi sokağın sesinden alıkoymadık. Gözlerimizi kapatmadık ve kulaklarımızı tıkamadık. Nerede bir sorun varsa ve nerede darda kalan bir insan varsa onun yardımına koşmaya çalıştık. Silivri Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü göreve geldiğimizde esnafa ve toptancıya borçlu bir haldeydi. Bugün ise Silivri Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kasası ağzına kadar parayla, bulgurla, nohutla, mercimekle ve kıyafetle dolu. Silivri Belediyesi olarak 5.000 aileye düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz. 1.100 çocuğumuzun ilkokul beslenme çantasını ve kahvaltılarını her gün biz hazırlıyoruz. Silivri’de okula başlayacak, kıyafet alamayacak 5.000 ailenin çocuklarının kıyafetlerini biz alıyoruz. 5.000 ailenin okul çantasını ve kırtasiye giderlerini karşılıyoruz. Üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın üniversite sınav ücretlerini Silivri Belediyesi olarak ödüyoruz. Üniversiteyi kazanan çocuklarımıza 750 TL burs veriyoruz. 50 kişiyle başladığımız bu destek 500 çocuğumuzla devam ediyor. Silivri Belediyesi olarak çocuklarımıza her ay 750 TL, yıllık 7.500 TL karşılıksız burs veriyoruz. 200 öğrencimiz Silivri Belediyesinin ücretsiz dershanesinden faydalanıyor. Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz dershanemizde ücretsiz dil kurslarımız devam ediyor. 12 tane köy okulunda kütüphane, tiyatro salonu ve bilgisayar odası kurduk. Şu an çocuk kütüphanemiz olan Ömer Seyfettin Kütüphanesi açıldı. Çok kısa bir süre içerisinde Ziya Gökalp Kütüphanesinin açılışını yapacağız. Ortaköy’de çocuklarımız da okuldan çıktıktan sonra yeni yapacağımız konakta derslerini çalışacaklar. Silivri’de 19 tane kütüphane olacak. Bizden önce 10 yılda açılan tek bir kütüphane olmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığıyla 2 kütüphanemiz daha Silivri’ye hizmet edecek. Yeni Kaymakamlık binamızda 24 saat açık, çocukların ders çalışabileceği, içinde her şeyin ücretsiz olacağı ve 40.000 kitabın yer alacağı bir halk kütüphanesi olacak. Bakın, bütün bunlar çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Geleceğimiz ve her şeyimiz Türk gençliğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100. yılında bu ülkeyi uçuracak olan bizim gençliğimizdir. Onun için biz gençlere yatırım yaparsak, gençlerin eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yaparsak inanın Türkiye yüzyılı çok yakındır. Ama bütün bunları ıskalarsak, gençleri görmezden gelir, günümüzü gün ederek yaşamaya bakarsak biteriz ve yok oluruz. Onun için Silivri Belediyesi olarak gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Nişantaşı Üniversitesini iş birliğiyle hemen yanı başımızda, tarihi bir binamızda Güzel Sanatlar Akademisi kurduk. Orada çocuklarımız tek kuruş ödemeden şan, nota, solfej, piyano, saz, keman öğreniyor ve tiyatro oynuyor. 15.000 metrekare kapalı alanda ve 10.000 metrekare kullanıl alanı olan ve Türkiye'nin en donanımlı engelsiz yaşam merkezini yaptık. Silivri Belediyesi olarak hiçbir ücret almadan içerisinde; aile danışmanı, sosyolog, psikolog ve çocuk gelişi uzmanlarıyla birlikte, engelli çocuklarımıza yürüme terapisi, konuşma terapisi, argo terapi ve onların sosyalleşme alanına katkı sunacak bütün hizmetlerin verildiği bir kompleksi Silivri’ye kazandırdık. Biz; ‘Kimsesizlerin kimi, kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerini adres olacağız’ demiştik. Bu verdiğimiz sözleri tutmanın rahatlığıyla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Geceleri uyumadan, gündüzleri yorulmadan koşmaya ve sizlerle beraber yorulmaya devam edeceğim. Ben hanımefendilere bir kez daha sesleniyorum. 5 yıl önce size seslenmiştim ve bir el uzatmıştım. ‘Size elimi uzatıyorum, bu eli havada bırakmayın’ demiştim. Allah’a çok şükür ki siz bu eli havada bırakmayarak sımsıkı tuttunuz. Size söz olsun ki; bu kardeşiniz, bu evladınız, bu abiniz, sizin elinizi, Türk kadınlarının ve Ortaköylü kadınların elini hiç ama hiç bırakmayacak. Hep sizinle, yüreklerimizi birleştirerek, omuz omuza ve kol kola yürüyerek bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.