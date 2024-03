Başkan Yılmaz Din Görevlileriyle Buluştu

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili meslek gruplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Birlik, beraberlik ve istişare konulu kahvaltı programı kapsamında Silivri’deki din görevlileriyle buluşan Başkan Yılmaz, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçedeki kardeşliğin kuvvetlenmesi temennisinde bulundu. Palmiye Düğün Salonunda yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, müftülük personeli, vaizler, vaizeler, müezzinler, Kur-an kursu hocaları, emekliye ayrılan din görevlileri ve aileleri katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “GÖNÜL SOFRAMIZ BÜTÜN KARDEŞLERİMİZE AÇIK OLACAK”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı öncesi cami ve mescitlerimizin temizliğine başladık. Mescitlerde teravih namazının eda edilmesi amacıyla bu yıl da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski festival alanında her yıl kurduğumuz 1.500 kişilik iftar soframızı bu yıl da kurmaya devam edeceğiz. Gönül soframız bütün kardeşlerimize açık olacak. Yine belde ve köylerimizde düzenleyeceğimiz iftar sofralarımızda hemşehrilerimizle buluşacağız. Ramazan ayı boyunca BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla; ilçemizde yaşayan yaş almış büyüklerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize, garibe, gurebaya, düşküne ve yetime sahip çıkmaya ve Eryap Aşevimizle; günlük sıcak yemek desteği, gıda kolisi yardımı, fitre ve zekâtlarla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve talip olurken, ‘Memleketi, inancı ve ırkı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız’ demiştik. 5 yıl boyunca da bu ilkemizden, ülkümüzden ve anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. Kimseyi birbirinden ayırmadan herkese hizmet ettik. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyerek; yoksul, çaresiz ve kimsesizlere sosyal yardımlar yaptık. ‘Emanete sahip çıkmak imanın gereğidir’ diyerek; bize emanet edilen her kuruşu layığıyla harcadık. Baronların, ayrıcalıklı gurupların ve çıkar çevrelerinin belediye başkanı değil; Silivri’de yaşayan garibin, gurebanın, darda kalanın, ihtiyaç sahiplerinin ve hasılı Silivri’de yaşayan herkesin belediye başkanı olduk” dedi.

“MÜFTÜLÜK BİNAMIZIN TEMEMELİNİ ATACAĞIZ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 5 yıllık görev süremiz boyunca; D-100 Karayolu Şehir Geçişi, 84 park, 42 basketbol sahası, 2 cami, 14 futbol sahası, 3 futbol stadı, yüzme havuzu, 7 aile sağlığı merkezi, 6 sağlık evi, 5 adet 112 acil servisi, 5 kapalı pazar yeri, Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi, Millet Bahçesi, 100. Yıl Gölet Parkı, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası, İlçe Jandarma Komutanlığı Binası, Elginkan Anaokulu, kreşler, Ömer Seyfettin Kütüphanesi, Barış Manço Çocuk kütüphanesi, etüt merkezleri, öğrenci bursları, Mübadele evi, Yeşilçam Evi, Mimarsinan Köprüsü, Kısa Köprü ve Hünkâr-ı Şerif Cami restorasyonları, köy pazarları, afet koordinasyon merkezi gibi birçok eseri ilçemize kazandırdık. Yeni dönemde hep beraber müftülük binamızın temelini atacağız. Yine Kumluk mevkiinde bir caminin temelini de hep birlikte atacağız. Bu şehre hizmet etmenin ne kadar kutsal ne kadar anlamlı ve ne kadar ulvi bir görev olduğunun bilincindeyiz. Onun için gece uyumadan gündüz yorulmadan felsefesiyle karınca misali çalışıp Silivri’de dev eserlere imza attık. Bu bakışımızı ve anlayışımızı, yeni dönemde de sürdürmek için tekrar huzurlarınızdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla bir kez daha Cumhur İttifakı’nın Silivri Belediye Başkan Adayı gösterildim. Omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluğun farkında olarak Silivri ve İstanbul için ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Biz fetih ruhunu içselleştirmiş, ecdattan kendini koparmamış ve ecdattan aldığı mirası kendine emanet bilmiş bir anlayışla Cumhur İttifakı olarak hem İstanbul'da hem de Silivri'de üzerimize düşen görev yapacağız” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında Türk-İslam coğrafyasında yaşanan olaylara dikkat çekerek Türkiye’nin lider ülke hedeflerine vurgu yaptı.