Başkan Yılmaz özel bireyler ve Sağlık çalışanları ile iftar yaptı

Silivri Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle gönül sofraları kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle Kapalı Pazar ve Etkinlik alanında sağlık çalışanları, özel bireyler ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Silivri’de faaliyet gösteren sağlık kurumları personelleri, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezinden hizmet alan özel bireyler, ilçe genelinde faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinde eğitim gören çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftar programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “RAMAZAN AYI FIRSAT AYIDIR”

Yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı iftar programında konuşan Başkan Yılmaz, “Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı Ramazan ayının feyzine, faziletine ve nimetine vasıl olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı öyle bir lütuf ayıdır ki cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır. Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayatımızı gözden geçirmemiz için de önemli bir imkândır. Ramazan-ı Şerif yardımlaşmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekâtlarımızla, ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak, onlara yardımcı olmak için Ramazan ayı fırsat ayıdır. Tüm Ramazan ayı boyunca paylaşalım, bölüşelim, dayanışma içerisinde olalım ve tüm dünyaya Türk – İslam Medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim.” dedi.

“ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNİ YAZ SONU AÇIYORUZ”

Konuşmasına pandemi boyunca canları pahasına çalışarak etkili bir mücadele sergileyen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek devam eden ve Silivri’de yapılan sağlık yatırımları ile özel bireylere yönelik hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, “ Bizler ‘görevimiz değil, sorumluluk alanımızda yok’ demeden Silivri’nin eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. Gümüşyaka, Kavaklı ve Piri Mehmet Paşa mahallelerinde olmak üzere 3 tane sağlık ocağı, 3 tane 112 Acil Servis İstasyonu ve 8 tane sağlık evinin tamamını hayırseverlerimizle bitirip Sağlık Bakanlığımız’a tahsis etmiş durumdayız. Silivri’de yaşayan bütün diyaliz hastalarımıza ücretsiz bir şekilde hasta nakil hizmeti veriyoruz. Radyoterapi veya kemoterapi gören ancak ulaşım imkanı olmayan bütün hastalarımızı hastanelere taşıyoruz. Silivri’de yaşayan 3,500 özel bireyimize ve yaş almış 1.500 büyüğümüze 365 gün hizmet veriyoruz. Çok kısa süre önce açtığımız Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri yüzme havuzumuzu özel bireylerimize ücretsiz olarak tahsis ettik. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Gülsen Nakipoğlu - Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizin temelini attık. 15.000 metrekare alanda inşa ettiğimiz ve içerisinde terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri, etkinlik alanlarında ise; amfi tiyatro, kondisyon alanı, çocuk oyun alanı, hobi bahçesi ve etkinlik çayırı gibi bölümlerden oluşan merkezimizi bu yaz sonunda açacağız ve İstanbul’un en büyük engelsiz yaşam kompleksini sizlere hediye edeceğiz. Engelleri yıka yıka Silivri’ye hizmet etmeye, aşkla, sevgiyle, heyecanla sizlere, özel bireylerimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen iftar programı birlikte açılan oruç ve duaların ardından sona erdi. Başkan Yılmaz daha sonra Bulgaristan Göçmenleri Derneği tarafından düzenlenen iftar programı ve Kasaba taraftar grubu tarafından düzenlenen iftar programına katılarak hemşehrileri sohbet ederek onların istek ve şikayetlerini dinledi.

