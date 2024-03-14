Başkan Yılmaz: 'Rakiplerimizin de kabul ettiği anlayışımız Silivri'de vücut bulmuştur'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan Tokat Yeşilyurt Kuşçu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Gümüşhane Akgedik Köyü Derneğini ziyaret eden Başkan Yılmaz programlarda, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ziyaretler kapsamında dernek başkanları, yönetimleri ve dernek üyeleri, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Toplantılara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ile Güreş Ağası Çetin Ceylan da eşlik etti.

GEÇİT: “2024 YILINDA DA VOLKAN YILMAZ’LA YOL YÜRÜYECEĞİZ”

Tokat Yeşilyurt Kuşçu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Kurucu Başkanı Ömer Geçit, “Biz 2019 yılında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’la birlikte yol yürüdük. 2024 yılında da aynı şekilde Başkanımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olarak Tokatlılara destek verdi. Hiçbir zaman bizlere desteğini esirgemeyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

KEPENEK: “31 MART SEÇİMLERİ HAYIRLA SONUÇLANACAK”

Geçit’in ardından konuşan Belediye Meclis Üyesi Adayı Semanur Kepenek, “31 Mart Yerel Seçimlerinin hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Buradaki kalabalık bunun bir göstergesidir. Bu akşam bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜLER: “HERKESİN HEM DUASINI HEM DE DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Kepenek’in ardından bir konuşma yapan Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Güler, “Hepimiz yıllardır bu memlekete emek verdik. Burada zorlukları beraber bir şekilde göğüs gere gere atlattık. Bugün geldiğimiz noktayı artık Silivri de görüyor. Başkanımız Volkan Yılmaz’ın 5 yılda Silivri’de hayat geçirdiği hizmetler ortadadır. Ona istinaden daha iyi hizmetler yapacağına inanarak başkanımıza yardımcı olmak için kadrosunda yer aldık. Herkesin hem duasını hem de desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PAMUK: “VOLKAN YILMAZ’IN HİZMETLERİ VAATLERİN ÖTESİNE GEÇTİ”

Güler’in ardından konuşan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, “Bizler Cumhur İttifakı olarak 2019 yılında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’la bir yola çıktık. Volkan Başkanımızın 5 yıllık süre boyunca Silivri’de yaptığı hizmetler vaat edilenlerin ötesine geçti. Silivri bizim kıymetlimizdir fakat İstanbul da bizim için çok önemlidir.İstanbul’umuzu Muradına kavuşturarak hem Silivri’mizi hem de İstanbul’umuzu Cumhur İttifakı’nın eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda Silivri’de Volkan Başkanımıza, İstanbul’da da Murat Kurum Başkanımıza sizlerden destek istiyoruz” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE YAN YATMA DÖNEMİ ÇÖPE GİTTİ”

Tokat Yeşilyurt Kuşçu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği toplantısında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Cumhur İttifakı Silivri’de yüzünün akıyla eser, hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışını yürütüyor. Koltuklar, makamlar, mevkiler, sıralar ve sıralamalar bizim için hiç mi hiç önemli değildir. Cumhur İttifakı paydaşları; milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyesi pazarlığı yapmadan ve Türkiye diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türk ve Türkiye Yüzyılı yapma ilkesiyle hedefe kenetlenmiştir. İstanbul bütün dünyanın göz bebeğidir. İstanbul'un 5 yıl içerisinde ne çektiğini, İstanbul'un 5 yılda ne hale getirildiğini hep beraber görüyoruz. İstanbul birilerinin kariyer, kongre ve genel başkanlık hesaplarının sıçrama tahtası olarak görülüyor. Üzülerek söylüyorum ki İstanbul, yetiminin hakkının ve hazinesinin darmaduman edildiği, borç harç içerisine sokulduğu, reklama ve algıya milyarlarca TL paranın harcandığı bir şehir haline geldi. İstanbul bu yönetim anlayışını hak etmiyor. Bugün halihazırda belediye yönetimi görevinde hiçbir şey yapmayanlar, bu göreve yeniden talip oldular. Eşit ve adil belediyecilik hizmeti sunduğunu iddia edenler, kendi partilerinden olan belediyelere ayrı, bizlere ayrı muamele ettiler. Gönül ve hizmet belediyeciliğini tekrar İstanbul’la buluşturmak adına Cumhur İttifakı’nın Adayı Sayın Murat Kurum için canla ve başla çalışmamız lazım. ‘Sen kendin için endişelenmiyor musun? Sen kendin için oy istemiyor musun?’ diyenler olabilir. Ben Tokatlı kardeşlerimizin arkamızda olduğunu biliyorum. Dernek başkanımızın ağzından dökülen ifadeler, buradaki coşku ve heyecan bunu gösteriyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kendi yaptırdıkları anketlerde bile bizden geride olduklarını biliyorum. Şunu bilsinler ki; 2019 yılından itibaren Silivri’de yan gelip yatma, algı, billboard ve sosyal medya belediyeciliği çöpe gitmiştir. 2019 yılıyla artık Silivri'ye eser, hizmet ve gönül belediyeciliği gelmiştir” diye konuştu.

“SİYASİ RAKİPLERİMİZ BİLE TARAFSIZLIĞIMIZIN FARKINA VARMIŞLAR”

Parti rozeti takmadığı gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Başkan Yılmaz, “Silivri’de bu aralar kaybetme korkusu netleşince artık farklı söylemlerle ve sataşmalarla bize doğru geliyorlar. Ama her geldiklerinde yine çuvallıyorlar. En son bize yönelttikleri suçlamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için, ‘Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, yakasında ve broşürlerinde rozeti olmadan, üç hilal ve AK Parti logosu olmadan kendi başına adaylık çalışması yürütüyor’ diyorlar. Ben Silivri Belediye Başkanı olup mazbatamı aldığım dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ziyaretinde bulundum. Kendisi bana, ‘Otur bakalım, sana birkaç öğüdüm olacak. Evladım sen artık Silivri Belediye Başkanısın. MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden de yakında istifa edeceksin. Yakanda artık üç hilalli rozet olmayacak. 5 yıl boyunca Silivri’de yaşayan herkesin belediye başkanı olacaksın. Herkesi eşit ve adil bir şekilde kucaklayacaksın’ dedi. Tüm yerel yönetimlerde olması gereken, seçilen belediye başkanlarının partilerinin belediye başkanı değil, o beldede yaşayan tüm insanların belediye başkanı olmasıdır. Dolayısıyla bunu bize bir eleştiri gibi gönderenler, esasında bize iltifat ettiklerin ve bizi yücelttiklerinin farkında bile değiller. Ne mutlu ki, siyasi rakiplerimiz bile bizim tarafsızlığımızın farkına varmışlar. Bunu kendileri ifade ediyorlar. Biz söylemiyoruz veya söyletmiyoruz. Bizim göreve gelmeden önce, tarafsız, adil ve herkese eşit bir belediye başkanlığı iddiamız vardı. Demek ki rakiplerimizin de kabul ettiği bu anlayışımız Silivri'de vücut bulmuştur. Biz bunla gurur duyuyoruz. AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı ile hep onur duyuyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla çalışarak Cumhur İttifakını hem Silivri’de hem de İstanbul'da zaferle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN: “VOLKAN YILMAZ’IN YAPACAĞI İŞLERE KEFİLİM”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Volkan kardeşim Silivri’yi bir kasabadan bir şehre çevirdi. Volkan Yılmaz’ın yapacağı işlere kefilim. Silivri’de Volkan Yılmaz ve İstanbul’da Murat Kurum için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Volkan Yılmaz kardeşimle MYK üyeliği döneminde ve Murat Kurum’la da bakanlık yaptığı dönemde çalışma fırsatı buldum. Her ikisi de yaptığı işte beceri ve bilgi sahibi insanlardır. Volkan Yılmaz Silivri’de hayata geçirdiği hizmetleri ve çalışmalarıyla CHP’yi rahatsız etmeye başlamış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel merak etmesin; biz onları çok daha fazla rahatsız etmeye devam edeceğiz. İBB’nin mevcut belediye başkanı Türkiye siyaseti yapmaya devam ediyor. Önce belediye başkanlığı görevini yerine getirsin. Biz İstanbul’da Murat Kurum’u destekleyerek İstanbul’un 5 yıllık çilesine son vereceğiz” dedi.

Toplantılara; MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Tokat Yeşilyurt Kuşçu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ömer Geçit, Tokat Yeşilyurt Kuşçu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Elvan, Gümüşhane Akgedik Köyü Derneği Başkanı Ömer Kurtarmış, belediye meclis üyesi adayları ve derneklerin üyeleri katıldı.