Başkan Yılmaz: 'Sayarken yorulduğumuz hizmetlerimizi yaparken hiç yorulmadık'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çanta Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, Çanta Mahallesi’nde yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, Çanta Sancaktepe Mahalle Muhtarı Hayri Şahin, Çanta Balaban Mahalle Muhtarı Hasan Susulu ve mahalle sakini kadınlar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “KADINLARIMIZLA EL ELE TUTUŞUNCA BAŞA ÇIKAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR KONU YOK”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: “Çanta Mahallesi’nin daha da iyileştirilmesi noktasında her gün muhtarlarımızla istişareler ediyoruz. Bu kapsamda Silivri Belediyesi olarak Çanta Mahallesi Atatürk Meydan Parkı ve etkinlik alanını hizmete açtık. 80. Yıl Okulu konferans salonu, bilgisayar salonu, kütüphane ve tuvalet yenileme çalışmalarını yaptık. Çanta Mahallesi’nde yer alan birçok sokakta, sokak parklarını bitirip hizmete açtık. Şu an içerisinde futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu ve voleybol sahasının olduğu spor kompleksinin açılışını yapacağız. İçerisinde gelin odası ve büfemizin olduğu açık düğün salonunu yaparak bitirdik. Yine Çanta Mahallesi’nde birçok parkın, anaokulunun ve pazar yerinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalarla yetinmeyip Çanta Mahallesi’nde 8.282 ton asfalt serimi, 5.240 metrekare kaldırım imalatı, 8.949 metrekare yol imalatı, 8.083 metrekare bordür imalatı, 535.740 metrekare tarla yolları iyileştirilmesi, 15.190 metrekare yeni yol yapımı ve 50 adet aydınlatma çalışmalarımızı tamamladık. Talepleriniz doğrultusunda üst geçit yapılmasını istemiştiniz. Üst geçidimizi yapıp sizlerin hizmetine sunduk. Ayfar ailesiyle birlikte meslek lisesinin yapımı devam ediyor. Hizmetlerimiz bu şekilde uzayıp gidiyor. Ben sayarken yoruldum ama yaparken inanın hiç yorulmadım. Sürekli olarak sizleri düşünen, gece uyumadan gündüz yorulmadan çalışan bir belediye başkanınız ve bir belediye yönetiminiz var. Sizlerle ele ele tutuşunca başa çıkamayacağımız hiçbir engel ve ortaya çıkaramayacağımız hiçbir eser yok. Onun için Silivri Belediyesi olarak kadınlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle yol haritamızı belirlemeye devam edeceğiz” dedi.