Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.