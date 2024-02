Başkan Yılmaz: 'Silivri Işık Hızıyla Değişti'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, işyeri ziyaretleri kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak Selimpaşa Mahallesi’nde 1974 yılından bugüne kâğıt ambalaj alanında faaliyet gösteren Nehir Kâğıtçılık Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Fabrika Yetkilileri Önder Nehir, Yusuf Evren Nehir ve fabrika personelleriyle öğle yemeğinde buluştu. Daha sonra Selimpaşa’da 2001 yılından bu yana vida ve cıvata üretimi alanında faaliyet gösteren UGC Cıvata Fabrikasını ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, Fabrika Sahibi Uğur Gürbüz ve fabrika personelleriyle sohbet etti.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DEKİ VATANDAŞLARIMIZIN FERASETİNE ÇOK AMA ÇOK GÜVENİYORUM”

Ziyaretlerde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de uzun uzadıya ne yaptığımızı anlatırsak burada gece vardiyasına kalırız. Silivri’mizde o kadar büyük işlere imza attık ki artık Silivri kabuğuna sığmıyor. Silivri, 5 yıldan 5 yıla verilen kuru vaatleri ve kataloglara basılan yatırımları geride bırakalı çok oldu. Çünkü Silivri’de 5 yıldır eserler, hizmetler, gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği konuşulur oldu. Silivri 5 yıl içerisinde sağlıktan spora, kültürden sanata, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda ışık hızıyla değişti. Silivri Belediyesi olarak kronik ve çözülemez denen problemleri bir bir çözdük. ‘Bir şey değişecek ve her şey değişecek’ diyerek çıktığımız bu yolda Silivri’mizdeki yönetim anlayışını değiştirdik. Buradan hareketle Silivri Belediyesi olarak sizin derdinizden ayrılmadan, sokakta, fabrikada, tarlada, bağda ve bahçede her daim vatandaşımızın yanında olduk. Silivri’de yapılanları her alanda yaşayarak görüyorsunuz. Silivri Belediyesi olarak kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmaya geldik. Allah’a çok şükür ki bütün bu söylediklerimizi baştan sona kadar yerine getirdik. Biz kişilerin, çevrelerin, çıkar gruplarının ve siyasi baronların belediye başkanı değil, Silivri’de yaşayan halkın belediye başkanıyız. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Ömer Seyfettin’in; ‘Türk milleti alim değildir ama ariftir’ sözünden yola çıkarak vatandaşımızın zamanı geldiğinde her şeyi ölçüp, biçip ve tartıp en güzel kararı vereceğinden eminiz. Bunun adı da ferasettir. Ben Silivri’deki tüm vatandaşlarımızın ferasetine çok ama çok güveniyorum. 2019 yılında beni bu şehre hizmetkâr eden siz değerli hemşehrilerime teşekkür ederken, ikinci 5 yılda da bu şehre efendi değil hizmetkâr olmaya talip olduğumu ve her birinizin desteğine ihtiyacım olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.