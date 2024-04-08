Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe Beko: 80 - A.Efes: 90
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği A.Efes'e 90-80 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği A.Efes’e 90-80 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 19, Nigel Hayes 11, Sertaç Şanlı 4, Scottie Wilbekin 18, Marko Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Johnathan Motley 2, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A.Efes: Shane Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Will Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Daniel Oturu 17, Rodrigue Beaubois 15, Erkan Yılmaz, Tyrique Jones 3, Doğuş Özdemiroğlu
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 19-22 (A.Efes lehine)
Devre: 40-42 (A.Efes lehine)
3. Periyot: 63-62 (Fenerbahçe lehine)