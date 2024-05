Silivri'de '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlandı

TAKİP ET

Silivri Ziraat Odası tarafından Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

“ÇİFTÇİ YOKSA, GELECEK YOK”

Silivri Ziraat Odası Başkan Vekili Süleyman Gençoğlu “Dünya çiftçiler günü, tüm üreticilerin Özverisini ve katkısını onurlandırmak amacıyla her yıl 14 Mayıs’ta kısıtlanmaktadır. Çiftçilerin gıda güvenliğini sağlamada, dünya çapında geçim kaynaklarını Sürdürmede üstlendikleri sıkı çalışmanın takdir edildiği gündür. Bugün, dünya çiftçiler gününde bazı Sorunlara ve çözümlerine dikkat çekmek isterim. İklim değişikliği, piyasa değişkenliği, kaynaklara erişim gibi sorunlarla mücadele için bilgi edinmeliyiz. Her yıl daha da farklılaşan hava olaylarına karşı kendimizi korumak adına bireysel ve örgütlü tedbirler almalıyız. Emtia fiyatlarında, ticaret politikalarında ve piyasa taleplerindeki dalgalanmalara karşı, gelirlerimizin, finansal dengemizin bozulmaması adına çaba Sart etmeliyiz. Karmaşık düzenlemeler, yetersiz destekler kredi Ve Sigortaya erişim eksikliği, Çiftçilerin yer yenilikler konusunda önündeki engeli oluşturmaktadır. Arazi bütünlüğü yada yapısındaki bozulmalar, tarımsal verimliliği ciddi manada azaltmaktadır. Tarımın devamlılığını teşvik etmek, yöntemlerini bilmek, doğal kaynakları korumak görevimiz olmalıdır. Çiftçilere adil muameleyi ilke edinmiş politika ve uygulamaları Savunmalı, çıkarılacak yasalarda etkin olmalıyız. Başarı öykülerimizi, yenilikçi metotları, dünya çapındaki ilerici çiftçi örgütlerinin hikayelerini ön plana çıkarmalıyız. Teknolojik ve tarımsal araştırma ve gelişmeleri takip etmeliyiz. Mahsul yönetimi, toprak ve bitki Sağlığı, haşere kontrolü gibi alanlarda daha çok bilgi sahibi olmalıyız. Sonuç olarak bildiğimiz sorunların bazılarının çözümünü öncelikle kendimizde aramalı, diğerleri içinde aktif çalışmalıyız. Silivri Ziraat odası olarak, ilçemizdeki tüm tarım paydaşları ile birlikte ortak hareket etmekten memnuniyet duyduğumuzu belirtir, önümüzdeki hasat döneminin bol bereketli geçmesini dilerim. Unutmayalım ki Çiftçi yoksa, gelecek yok. Dedi.

Silivri Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin Kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK "Köylü Milletin Efendisidir" diyerek tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin önemine dikkat çekmiştir. Çiftçimiz, yağmur, çamur demeden zor tabiat koşullarına göğüs gererek üretiyor. Tüm zorluklara rağmen tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından Kopmuyor. Bütün dünyanın gıptayla baktığı, medeniyetin beşiği, bu bereketli topraklarda üretmek boynumuzun borcu. Çiftçilerimiz bunun bilinciyle üretiyor. Bizler de çiftçilerimizin bu önemli görevi yerine getirirken yaşadığı zorlukların bilincinde olarak elimizden geldiğince çalışma arkadaşlarımızla ve kurumumuzla birlikte onların yanında olmaya çalışıyoruz. Tarımsal olarak dünya ülkeleri arasında en ön sıralarda yer alan ve bu anlamda büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizin parlayan bir yıldızı olarak göze çarpan tarımın sanayi ve hizmet sektörüyle birlikte ele alınarak, daha da ileri bir seviyeye ulaştırılması, ülkesel kalkınmanın sürekliliği bakımından, dikkatle ele alınması ve planlanması gereken bir konudur. Ülkemizin ve milli ekonominin devamlılık içerisinde gelişerek güçlü ve refah içinde bir ülke olması için, çok önemli bir yere sahip olan tarım sektörünün ve çiftçilerimizin sorunlarının bilinmesi ve bunlara gerçekçi çözümler Üretilmesi sürdürülebilir tarım stratejileri ile mümkün görülmektedir. Tarımsal üretimin her kademesinde el emeği ve alın teri olan çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğinin artırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, sürdürülebilir kalkınma için bir zorunluluktur. Unutmayalım, ki çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Kıymetli çiftçilerimiz, sizin ellerinizde bu bereketli topraklar yoğruldu. Tarlaya düşen her tohum sizinle hayat buldu. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi alın terinizle harmanladınız. Siz ektiniz, biz doyduk bu aziz milletin köklü ve asil tarihinde daima sizlerin izi oldu. bu zor şartlarda. Emeklerinizi nasırlı ellerinizle harmanladınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklara can suyu oldunuz" Bu vesileyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü kutluyorum. Gece gündüz üretimini sürdüren bütün çiftçilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyor. Bol bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya da yaptığı “Cumhuriyetimizin kurucusu Gani Mustafa Kemal ATATÜRK Milli Ekonominin temeli Ziraattır Sözleriyle tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirti. Bu vesileyle, Tarımsal Üretimin her aşamasında alın terini topraklarla buluşturan, zor şartlar altında tarımsal üretimini ısrarla devam ettiren, tüm Çiftçilerimizin 14 Mayıs dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bunun içinde yeni tarım Politikalarına ve 2006 Yılında çıkarılan tarım kanununki Çiftçilere ödenecek olan, tarımsal desteklerin Türkiye’nin G.S.M.H. Sının %1.inden az olamaz maddesinin uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca ülkemizin ve bölgemizin toprak ve iklim Yapısına uygun hastalıklara dayanıklı verimli, Yerli tohumluk üretiminin desteklenmesini istiyoruz. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Üretmekten tüketen toplumlar Önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini kaybederler” dedi.

“BİR AVUÇ TOHUMUN BİLE ALTIN DEĞERİNDE”

Silivri belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yaptığı konuşmada “Ulu Önder Atatürk, tarımın, milletimizin bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının temeli olduğunu çok iyi biliyordu. Daha Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda kalkınma hamlesi olarak tarımı birinci sıraya koymuştu. Bu yüzden, tarım ve çiftçiye verdiği değeri her fırsatta dile getirmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, dünya genelinde yaşanan gıda krizi hepimizin malumu. Bizler, insan eksek insan çıkacak bu topraklarda yaşayanlar olarak tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Tarımsal kalkınma, sadece ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda sosyal bir zorunluluktur. Silivri, İstanbul’un 39 ilçesi arasında yüz ölçümü bakımından en büyük ikinci ilçesi ve ekilebilir, dikilebilir alan olarak bakıldığında 400 bin dönümün üzerinde verimli topraklarıyla en büyük ilçe konumunda. Bu veriler bizlere, Silivri'nin, İstanbul ve Türkiye tarımı için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Maalesef gerek ülkemizde gerekse Silivri’de çiftçilik zor bir dönemden geçiyor. Gerek maliyetlerdeki fahiş artışlar gerekse iklim değişikliklerinin yarattığı zorluklar, tarım sektörümüzü derinden etkilemekte. Ancak unutmayın ki, tarım geçmişten günümüze kadar ülkemizin önde gelen gelir kaynaklarından biri olmuştur. Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki akıl almaz artışlar, bir avuç tohumun bile altın değerinde olmasına neden olmuştur. Kuraklık, sel ve diğer afetler, çiftçilerimizin emeklerini yok etmektedir. Ancak bilin ki, bu zorlukların üstesinden gelmek için sizlerin yanınızdayız.

“ALIN TERİNİ DÖKEN ÇİFTÇİLERİMİZİ BİRÇOK ALANDA DESTEKLEYECEĞİZ”

Hem Silivri Belediyesi olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, İstanbul’un en verimli topraklarına alın terini döken çiftçilerimizi birçok alanda destekleyeceğiz. Ekrem Başkanımız ile birlikte çiftçilere verdiğimiz destekle son 4 yılda İstanbul’daki çiftçi sayısı 10 kat arttı. İnşallah uyum ve iş birliği içinde geliştireceğimiz çalışmalarla Silivri’mizdeki çiftçi üretici sayısını arttıracağız. Gençlerimizi yeniden tarıma toprağa yönlendireceğiz.

“SİLİVRİ’NİN MUHAFIZI OLACAĞIM”

Hep söyledim yine söylüyorum Silivri’nin muhafızı olacağım. Silivri’nin bu bereketli topraklarını betona boğmalarına müsaade etmeyeceğim. Tarım diyeceğiz üretim diyeceğiz gıda güvenliği diyeceğiz ve hep beraber Silivri’de bir kolektif üretim anlayışı geliştireceğiz.

Hollanda Konya kadar toprakla dünyanın en büyük tarımsal üreticilerinden biri ve aynı zamanda ihracatçılarından biri, Bizlerin artık kolektif tarıma, bilimsel akıllı tarım uygulamalarına çağın gerektirdiklerine gereken önemi vermesi lazım. Bireysel üretimle, bireysel tarımla geleneksel yöntemlerle bir yere varılamayacağını hepimiz görüyoruz. Artık bizlerinde tarımda üretimde çiftçilikte hayvancılıkta kooperatifleşmemiz ve bunu yaygın hale getirmemiz, tarımda teknolojiyi kullanmamız lazım. Hollanda bu işi en iyi yapan ülke, Türkiye’nin kat kat üzerinde ihracat yapabiliyor. Bizim de buradan hareketle kooperatifçiliği destekleyerek, çiftçilikten korkmadan, çekinmeden, ürün çeşitliliğini artırarak, Silivri’deki bu verimli topraklarda üretimi desteklememiz lazım” şeklinde konuştu

Program yapılan konuşmalarının ardından çiftçilerin traktörleri ile yapmış olduğu kortejin ardından sonra erdi.