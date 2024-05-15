Silivri Belediyesi'nden Temsili Askerlik İçin Kına Töreni

Törene Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Başçavuş Bekir Özdil, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin, Belediye Meclis Üyeleri Ebru Onur, Hatice Gözen ve Nebahat İskender katılarak asker adaylarını tebrik etti. Konuşmalarda, bu özel günün gençler ve aileleri için önemine vurgu yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin, törende yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günümüzde gençlerimizi ve ailelerini kutluyoruz. Onların heyecanını ve gururunu paylaşıyoruz," dedi.

Kına töreni, asker adaylarına hayırlı tezkereler dilekleriyle sona erdi.