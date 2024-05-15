Başkan Balcıoğlu, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla ilçedeki eczaneleri ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında Başkan Balcıoğlu, eczacılarla bir araya gelerek, pandemi döneminde ve sonrasında gösterdikleri üstün çaba ve fedakarlıklar için teşekkür etti. Eczacılar ise, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplum sağlığına verdikleri katkıların takdir edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.