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- Başkan Balcıoğlu, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla ilçedeki eczaneleri ziyaret etti.
Başkan Balcıoğlu, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla ilçedeki eczaneleri ziyaret etti.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla ilçedeki eczaneleri ziyaret etti. Sağlık sistemimizin temel taşlarından olan eczacılarımızın bu özel gününü kutlamak için düzenlenen etkinliklerde, eczacılara olan minnettarlık ifade edildi.
Etkinlik kapsamında Başkan Balcıoğlu, eczacılarla bir araya gelerek, pandemi döneminde ve sonrasında gösterdikleri üstün çaba ve fedakarlıklar için teşekkür etti. Eczacılar ise, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplum sağlığına verdikleri katkıların takdir edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.